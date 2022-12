Von: Björn Jahner | 20.12.22

Touristen in der Pattaya Walking Street. Bild: PR Pattaya

BANGKOK: Thailands Minister für Tourismus und Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, wird das Kabinett um 8,7 Milliarden Baht bitten. Mit dem Budget will der Minister die Tourismusindustrie im nächsten Jahr mit zwei Kampagnen in Thailand und in Übersee ankurbeln.

Im Rahmen der ersten Kampagne werden 5,4 Milliarden Baht zur Finanzierung von Phase 5 des Subventionsprogramms „Rao Tiew Duay Kann“ („Wir reisen gemeinsam“) für Inlandstouristen verwendet, das noch vor Neujahr anlaufen soll. Im Rahmen der Kampagne erhalten 1,5 Millionen registrierte Thailänder 40 Prozent Ermäßigung auf Hotelzimmer in Thailand, höchstens jedoch 3.000 Baht pro Zimmer und Nacht, sowie Online-Gutscheine im Wert von 600 Baht, die in Restaurants und bei Sehenswürdigkeiten eingesetzt werden können.

Das zweite Programm umfasst 3,3 Milliarden Baht zur Finanzierung von Werbekampagnen für den Tourismus in Thailand und in Überseemärkten mit hohem Potenzial.

Minister Phiphat kündigte an, dass er das Kabinett auch bitten werde, die Öffnungszeiten von Vergnügungsstätten auf bis 04.00 Uhr morgens zu verlängern. Die verlängerten Öffnungszeiten werden ab Januar für sechs Monate in der Bangla Walking Street in Phuket erprobt.

Die Bangla Walking Street wurde ausgewählt, weil mehr als 70 Prozent der Besucher ausländische Touristen sind und daher ein höheres Ausgabepotenzial haben, fügte er hinzu.

„Vorläufige Studien gehen davon aus, dass die längere Öffnungszeit der Kneipen und Nachtclubs auf Phuket um 04.00 Uhr morgens statt um 02.00 Uhr morgens die nächtlichen Einnahmen um 25 Prozent erhöhen werden“, so der Tourismusminister.

Der Vorschlag stößt jedoch auf den entschiedenen Widerstand anderer Regierungsbehörden, darunter das Gesundheitsministerium, sowie von Bürgergruppen. Der Vorschlag soll am Donnerstag vom Nationalen Ausschuss für alkoholische Getränke unter der Leitung von Premierminister Prayut Chan-o-cha geprüft werden.