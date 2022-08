BANGKOK: Der Minister für Tourismus und Sport schlägt neue Öffnungszeiten für Vergnügungsstätten vor, die bis 4 Uhr morgens geöffnet sein sollten, damit die Stimmung im Tourismus während der bevorstehenden Hochsaison belebt wird.

Thailands Minister für Tourismus und Sport Phiphat Ratchakitprakarn teilte der Presse mit, dass die verlängerten Öffnungszeiten für touristisch geprägte Wirtschaftszonen vorgesehen sind. Mit der Maßnahme soll der wachsenden Unzufriedenheit in der Branche entgegengewirkt werden, die immer noch unter vielen Auflagen leidet.

„Wir haben bereits jeden Provinzgouverneur zur Untersuchung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen sowie die Notwendigkeit einer Verlängerung der Betriebszeiten angewiesen“, informierte Minister Phiphat.

Er führte fort, dass nicht jedes Gebiet in einer Provinz diese Maßnahme ergreifen dürfe, da sich die Lockerung nur auf Gebiete konzentrieren werde, die hauptsächlich auf internationale Touristen angewiesen seien.

So könnten zum Beispiel Thong Lor und Ekamai in Bangkok nicht einbezogen werden, da diese Gegenden eher bei einheimischen Partygängern bekannt sind, aber die Khao San Road würde für die Lockerung in Frage kommen, da sie ein bekanntes Zentrum für ausländische Reisende ist. In Phuket könnten bestimmte Gegenden wie die Soi Bangla, die bereits für ihr Nachtleben bekannt ist, von den verlängerten Öffnungszeiten profitieren.

Minister Phiphat sagte, er werde diese Agenda auf der Sitzung des Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) im September 2022 vorschlagen, sobald das APEC-Treffen der Tourismusminister 2022, das vom 14. bis 20. August 2022 stattfindet, abgeschlossen ist.

Nach Aussage von Minister Phiphat steht bei dem APEC-Treffen der Tourismusminister die nachhaltige Erholung unter dem Konzept des „regenerativen Tourismus“ im Vordergrund.

An dem Treffen werden Tourismusminister aus 21 Ländern und Wirtschaftszonen teilnehmen, mit mindestens 300 Teilnehmern.

Neben dem Ministertreffen wird das Tourismusministerium auch ein akademisches Seminar und Informationsreisen nach Talad Not in Charoen Krung und in den Bezirk Sampran in Nakhon Pathom durchführen. Dort werden die Teilnehmer über Thailands biologisch-zirkuläres-grünes (BCG) Wirtschaftsmodell informiert.

Bei der nachhaltigen Erholung stehen die Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt, die Kultur und die Volksweisheit im Vordergrund, und es werden Methoden zur Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage in jedem der Bereiche ermittelt.

Minister Phiphat fügte hinzu, dass Thailand nächstes Jahr zum ersten Mal kohlenstoffarme Reiseziele einführen wird. Khao Lak und Koh Kho Khao in Phang-nga sollen als Pilotprojekt dienen, da die Prince of Songkla University eine Machbarkeitsstudie zu diesem Projekt durchführt.