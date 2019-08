Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.19

PATTAYA: Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakan hat die staatliche Tourismusbehörde (TAT) angewiesen, zu seinem Vorschlag, die Öffnungszeiten von Bars und Pubs bis 4 Uhr morgens zu verlängern, eine Studie mit Pattaya als Modell zu erstellen.

TAT-Gouverneur Yutthasak Supasorn soll das Ergebnis der Untersuchung zur Kabinettssitzung am 27. August vorlegen. TAT-Beamte wollen sich mit Betreibern von Unterhaltungsstätten in Pattaya treffen, um herauszufinden, wie viele ausländische Touristen mehr Geld ausgeben würden, wenn die Schließzeiten von 2 Uhr auf 4 Uhr verschoben würden. Die Studie soll die erhöhten Ausgaben jedes Urlaubers pro Tag untersuchen. Sollte die Untersuchung solide Vorteile aus der verspäteten Sperrstunde ergeben, will der Minister das Kabinett bitten, die Verlängerung der Schließzeiten von Entertainmentbetrieben in bei ausländischen Touristen beliebten Reisezielen zu genehmigen, darunter neben Pattaya Phuket, Koh Samui, Krabi, Phang-nga, Hat Yai, Chiang Mai, Udon Thani, Khon Kaen und Bangkok.