Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.19

BANGKOK: Laut Tourismus- und Sportminister Phiphat Ratchakitprakarn sollen Bars und Pubs in einigen Touristenzielen bis 4 Uhr morgens geöffnet bleiben.

Für Pubs und Bars gilt derzeit die 2-Uhr-Sperrstunde. Phiphat glaubt, dass Touristen bei längeren Öffnungszeiten 25 Prozent mehr für Essen und Trinken ausgeben. Er fügte jedoch hinzu, dass sein Vorschlag nicht auf alle Gebiete anwendbar sei, sondern nur für beliebte Touristenziele wie Pattaya, die Ausgehzone Silom in Bangkok, Patong in Phuket, Ao Nang in Krabi und Koh Samui in Surat Thani.

Unterdessen teilte Witchayayut Boonchit, stellvertretender Generalsekretär des National Economic and Social Development Board, mit, die Zahl der chinesischen Touristen sei im zweiten Quartal um 8 Prozent gesunken, nachdem die Ankünfte im ersten Quartal um 1,7 Prozent zurückgegangen waren. Chinesen seien offenbar besorgt über die Abwertung des Yuan und die Stärke des Baht, sie würden derzeit in hoher Zahl Taiwan, Hongkong, Macao und Südkorea besuchen, anstatt nach Thailand zu reisen.