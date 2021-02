Foto: The Nation

BANGKOK: Tourismus-Minister Phiphat Ratchakitprakarn will mit Premierminister Prayut Chan-o-cha die Bereitstellung von fünf Millionen Impfdosen für 2,5 Millionen Angestellte in der Tourismusbranche diskutieren, für jene, die die Aufgabe haben, ausländische Touristen zu empfangen.

Das wären das Personal von Hotels und Restaurants, Fahrer und Spa-Personal, wobei der Minister sich auf sieben große Touristengebiete konzentriert: Chonburi, Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Krabi, Surat Thani und Songkhla.

Phukets Tourismusindustrie diskutiert Pläne, die Covid-19-Impfung zu beschleunigen, um den quarantänefreien Tourismus auf Phuket am 1. Oktober 2021 zu starten, wenn mindestens 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Laut Bhummikitti Ruktaengam, Präsident der Phuket Tourist Association, will die Privatwirtschaft Impfstoffe von privaten Krankenhausketten kaufen. „Wenn die Regierung die Richtlinien für den Privatsektor genehmigt, sollten wir vor dem Songkran-Festival im April mit den ersten Dosen von Sinovac beginnen. Der Privatsektor auf Phuket habe zugestimmt, dass die Angestellten, vor allem im Tourismussektor, die Impfungen selbst bezahlen werden. Für unsere Zukunft müssen wir selbst investieren", so Bhummikitti.

Yuthasak Supasorn, Gouverneur der staatlichen Tourismusbehörde (TAT), sagte, die TAT wolle einen Weg finden, geimpfte Ausländer nach Thailand zu bringen, einschließlich der Aufforderung an die Regierung, einen Impfpass zuzulassen. Die Behörde werde auch mit der Nationalen Tourismusorganisation (NTO) der ASEAN-Länder diskutieren, um gemeinsam Visa nach dem gleichen Standard auszustellen, damit Menschen aus der asiatischen Gemeinschaft ohne Quarantäne in andere ASEAN-Länder reisen können.