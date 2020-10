Minister: Demonstrationen gefährden Investitionen nicht

Von: Redaktion DER FARANG | 27.10.20

Protestveranstaltung vor der Deutschen Botschaft in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die von Studenten geführten Proteste gegen die Regierung beeinträchtigen die heimische Wirtschaft nicht ernsthaft. Ausländische Investoren würden die Demonstrationen als ein kurzfristiges Ereignis betrachten, das weniger beängstigend sei als die Covid-19-Pandemie, sagte Industrieminister Suriya Jungrungreangkit.

Viele Unternehmen aus Japan und Europa, die in Thailand geschäftlich tätig seien, würden ihre Expansionspläne fortsetzen, während neue ausländische Unternehmen High-Tech-Ventures im östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) planten. Ausländische Unternehmen seien mit politischen Konflikten vertraut, da sie seit vielen Jahrzehnten in Thailand Geschäfte betrieben, betonte der Minister. Er hat kürzlich mit ausländischen Geschäftsleuten gesprochen, die in dem EEC und anderswo investieren wollen. Die meisten von ihnen äußerten keine ernsthaften Bedenken über die politische Situation.

Von Januar bis August dieses Jahres haben Investoren beim Board of Investment (BoI) Privilegien für 277 Projekte im EEC mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 106 Milliarden Baht beantragt.