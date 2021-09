Minister: China gegen Erweiterung von US-gefÃ¼hrter Geheimdienstgruppe

Von: Redaktion (dpa) | 15.09.21

Chinesischer Außenminister Wang Yi spricht bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon im Präsidialamt Cheong Wa Dae in Seoul. Foto: epa/Yonhap

SEOUL: Chinas Außenminister Wang Yi hat Initiativen zur Erweiterung der von den USA angeführten Geheimdienst-Allianz «Five Eyes» um weitere Länder wie Südkorea kritisiert. Die Allianz «Five Eyes» sei ein Nebenprodukt aus der Ära des Kalten Kriegs, sagte Wang laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Chung Eui Yong aus Südkorea am Mittwoch in Seoul. «Sie ist veraltet.»

Wang spielte auf eine Gesetzesinitiative im US-Kongress an, durch die Washington aufgerufen wird, «Five Eyes» auszuweiten. Die Allianz umfasst die Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Kanadas, Australien und Neuseelands. Der Vorstoß richtet sich unter anderem gegen das aufstrebende China.

Im Gespräch mit Chung rief Wang das Nachbarland dazu auf, den von beiden Seiten «geteilten Gemeinschaftssinn» angesichts großer Verschiebungen im internationalen Umfeld zu stärken. China und Südkorea seien Partner, die sich nicht trennen könnten.

Mit Blick auf neue Tests von Marschflugkörpern am vergangenen Wochenende durch Nordkorea äußerte Wang die Hoffnung, dass sich alle Länder so verhielten, dass sie «dem Frieden und der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel» hilfreich seien.

Das Treffen mit Chung fand vor einem neuen nordkoreanischen Waffentest am Mittwoch statt. Dabei feuerte Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer ab. UN-Resolutionen verbieten Nordkorea jegliche Tests ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können.