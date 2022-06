PHUKET: Thailands Minister für Tourismus und Sport Phiphat Ratchakitprakan sagte gegenüber der Presse, er plane, Premierminister Prayut Chan-o-cha zu bitten, bei der nächsten Sitzung des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) ein Ende des „Thailand Pass“-Registrierungssystems vorzuschlagen, da er davon ausgeht, dass die Zahl der ausländischen Touristen auf 30.000 pro Tag steigen wird, sobald dieses System abgeschafft wird.

Khun Phiphat sagte dies während des Phuket-Besuchs von Premierminister Prayut Chan-o-cha am Montag (6. Juni 2022), der die Umsetzung der Bildungs- und Tourismuspolitik in der Inselprovinz überprüfen will.

Khun Phipat betonte, dass ein Anstieg der Touristenzahlen erheblich zur wirtschaftlichen Erholung beitragen würde. Mit Unterstützung des Ministeriums für natürliche Ressourcen und Umwelt wurden touristische Attraktionen saniert und aufgewertet, um mehr Touristen anzuziehen.

„Sobald der ‚Thailand Pass‘ aufgehoben wird, bin ich zuversichtlich, dass die Zahl der täglichen Touristenankünfte auf etwa 30.000 steigen wird. Später im Jahr könnte die Zahl auf 40.000 bis 50.000 steigen. In der Vergangenheit lag die höchste Zahl der täglichen Ankünfte bei 100.000. Wir müssen darum kämpfen, dieses Ziel wieder zu erreichen“, forderte Khun Phiphat.

Gegenwärtig müssen ausländische Reisende noch den „Thailand Pass“ online beantragen. Sie müssen Angaben zu ihrem Reisepass und ihren Impfungen machen und eine Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von 10.000 US-Dollar abschließen. Das System stellt dann automatisch einen QR-Code für den „Thailand Pass“-Antragsteller aus.

Thailändische Staatsangehörige benötigen keinen „Thailand Pass“ mehr für die Rückkehr aus dem Ausland ins Königreich.