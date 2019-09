MOSSUL/GENF (dpa) - Bei einer Explosion während der Minenräumung im Norden des Iraks ist ein Amerikaner ums Leben gekommen.



Dabei handelte es sich um den Mitarbeiter der Schweizer Stiftung für Minenräumung (FSD), wie die Nichtregierungsorganisation am Dienstag in Genf bestätigte. Warum es am Morgen zu der Explosion kam, war zunächst unklar. Der Vorfall werde untersucht, erklärte FSD weiter. Nach Angaben der irakischen Polizei detonierte die Mine in einem Ort rund 60 Kilometer südlich der Großstadt Mossul.

Die Region war im Sommer 2014 von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) überrannt worden. Die Extremisten setzten damals Tausende Minen ein, von denen viele noch immer nicht geräumt sind. Die irakische Regierung hatte Mossul im Juli 2017 nach einer monatelangen Militäroperation gegen die Dschihadisten für befreit erklärt.

Die FSD beseitigt im Irak nach eigenen Angaben seit 2016 Minen. Die Stiftung hat dort demnach bislang mehr als 10.000 Sprengsätze geräumt. Bereits vor drei Jahren war ein australischer Mitarbeiter der Stiftung bei der Minenräumung im Irak ums Leben gekommen.