Von: Björn Jahner | 29.09.23

BANGKOK: Arbeitsminister Phiphat Ratchakitprakarn kündigte am Donnerstag (28. September 2023) an, dass die Anhebung des Mindestlohns ein Neujahrsgeschenk für den Arbeitssektor sein werde, konnte aber nicht bestätigen, ob die Anhebung auf 400 Baht pro Tag erfolgen werde.

Zunächst seien formelle Gespräche mit dem dreigliedrigen Ausschuss, der sich aus Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Regierungsvertretern zusammensetzt, erforderlich, sagte er und fügte hinzu, dass die Entscheidung auf der Grundlage der Inflationsraten, der Mindestlöhne in den einzelnen Provinzen, der unterschiedlichen Löhne in den verschiedenen Branchen und der Inflationsrate des Landes getroffen werde. Ein Ergebnis werde bis Ende November erwartet.

Die Anhebung des täglichen Mindestlohns wird von der Regierung als vorrangig betrachtret und soll zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Mit diesem Schritt soll die schleppende thailändische Wirtschaft unterstützt werden, insbesondere angesichts der Inflation und der steigenden Lebenshaltungskosten, die sowohl den Arbeitsmarkt als auch die Arbeitgeber unter Druck setzen.

Die Regierung betonte, dass diese Erhöhung nicht nur für thailändische, sondern auch für ausländische Arbeitskräfte gelten werde. Die Regierung wolle die Arbeitsfähigkeiten der thailändischen Arbeitnehmer verbessern, um sicherzustellen, dass sie einen Mindestlohn von mindestens 400 Baht pro Tag erhalten, sagte Phiphat auf einer Sitzung des Verbands der thailändischen Reisebüros (ATTA) Anfang des Monats, auf der er auch auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hinwies, die zu einem Rückgang der Beschäftigten im Tourismussektor um 40 Prozent führte. Obwohl einige Arbeitnehmer zurückgekehrt sind, beträgt der Rückstand gegenüber dem Stand vor der Pandemie immer noch 25 Prozent.

Um die Tourismusbranche anzukurbeln, hat die Regierung Touristen aus China und Kasachstan vorübergehend von der Visumpflicht befreit und ihnen vom 25. September dieses Jahres bis Ende Februar 2024 einen Aufenthalt von bis zu 30 Tagen ermöglicht. Die Idee, die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte aus Ländern wie den Philippinen und Indonesien zu erhöhen, stößt jedoch auf Widerstand. Die Regierung hält es für notwendig, sich stattdessen auf die Ausbildung thailändischer Arbeitskräfte in verschiedenen tourismusbezogenen Berufen zu konzentrieren.

Pläne zur Zusammenarbeit zwischen vier Ministerien – Tourismus und Sport, Bildung, Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation sowie Arbeit – sind bereits in Arbeit und zielen darauf ab, qualifizierte Arbeitskräfte auszubilden, um die Nachfrage der Arbeitgeber zu befriedigen.

Der Tourismussektor gilt weltweit als ein Markt mit hoher Nachfrage, und in vielen Ländern herrscht ein Mangel an Arbeitskräften im Tourismusbereich. Einige thailändische Arbeitnehmer haben sich dafür entschieden, im Ausland im Tourismus zu arbeiten, insbesondere im Nahen Osten, z. B. in Dubai, Saudi-Arabien und im Sudan, wo die Gehälter höher sind als in Thailand. Daher bemüht sich das Arbeitsministerium verstärkt um die Ausbildung von einheimischen Tourismusarbeitern, um dem Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken, betonte Phiphat.