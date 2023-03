Mindestens vier Tote nach Brand eines Hauses in der Schweiz

Von: Redaktion (dpa) | 09.03.23

YVERDON-LES-BAINS: In der Schweiz sind nach dem Brand eines Hauses vier Leichen gefunden worden. Ein Kind der in dem Gebäude in Yverdon-les-Bains wohnenden fünfköpfigen Familie werde noch vermisst, teilte die Polizei mit. Die Brandursache war zunächst unklar.

Vor dem Feuer in dem Haus war es den Angaben zufolge zu einer Explosion gekommen. Das Feuer war kurz vor 7.00 Uhr ausgebrochen. Das völlig zerstörte Haus liegt nahe dem Stadtzentrum von Yverdon-les-Bain im Kanton Waadt. Laut Bericht des Online-Portals «20 Minuten» soll es sich bei den Bewohnern um ein Ehepaar mit drei Töchtern gehandelt haben. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.