Mindestens sechs Tote bei Überflutungen

HANOI: Bei schweren Regenfällen mit Überflutungen sind in Vietnam mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen.

Die Todesfälle seien in den vergangenen zwei Tagen in Bergregionen des Nordens verzeichnet worden, darunter in den Provinzen Vinh Phúc und Lào Cai, teilte der Katastrophenschutz des südostasiatischen Landes am Mittwoch mit. Auch seien 330 Häuser und Hunderte Hektar Reisfelder zerstört worden. In den nächsten Tagen werde zudem der Tropensturm Higos voraussichtlich über das nördliche Vietnam hinwegziehen und noch mehr Schaden anrichten, warnten die Behörden.