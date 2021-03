Written by: Redaktion DER FARANG | 22/03/2021

BANGKOK: Bei den gewaltsamen Zusammenstößen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei am Samstag am Platz Sanam Luang wurden mindestens 32 Menschen verletzt, darunter auch Journalisten. Die Polizei nahm 20 Personen fest.

Die Auseinandersetzungen brachen aus, nachdem die Polizei Wasserwerfer, Tränengas und Gummigeschosse gegen Hunderte von Demonstranten eingesetzt hatte. Diese hatten versucht, eine Barrikade aus Frachtcontainern zu durchbrechen. Das Erawan Notfallzentrum meldete unter den Verletzten 20 Demonstranten und 12 Polizisten.

Auf einer Pressekonferenz am Sonntagmorgen rechtfertigte der stellvertretende Polizeichef der Stadt, Generalmajor Piya Tavichai, die Gewaltanwendung der Polizei gegen die Demonstranten, die, wie er sagte, Wurfgeschosse auf die Sicherheitskräfte geschleudert und begonnen hätten, öffentliches Eigentum zu zerstören. Die Demonstranten hätten auch versucht, in die Sperrgebiete einzudringen, die an den königlichen Palast grenzen.

Die 20 inhaftierten Personen sollen wegen Verstoß gegen das Notstandsdekret und das Gesetz zur Seuchenbekämpfung angeklagt werden. Die Polizei erwägt auch eine Anklage wegen Majestätsbeleidigung gegen einige der Demonstranten. Während Polizeigeneral Piya darauf bestand, dass die Reaktion der Polizei auf die Situation verhältnismäßig war, behaupteten die Demonstranten, dass übermäßige Gewalt gegen sie angewendet wurde.