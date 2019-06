Written by: Redaktion DER FARANG | 21/06/2019

JAKARTA (dpa) - Bei einem Brand in einer Feuerzeugfabrik in Indonesien sind am Freitag mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen.



Unter den Toten sind nach Angaben der Behörden auch mindestens drei Kinder, die von den Müttern mit zur Arbeit gebracht worden waren. Das Feuer brach nach einem Bericht der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in einer Fabrik im Dorf Sambirejo auf der Insel Sumatra aus. Vermutet wird, dass es durch eine Gas-Explosion ausgelöst wurde.

Bei den meisten Opfern handelt es sich um Frauen aus dem Dorf selbst oder Nachbargemeinden, die in dem Gebäude Feuerzeuge hergestellt hatten. Augenzeugen zufolge konnten sie die Fabrik nach Ausbruch des Brandes nicht schnell genug verlassen. Der Grund dafür war zunächst unklar. Ein Behördensprecher sagte, die Identifizierung der Toten werde längere Zeit dauern.