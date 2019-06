SIHANOUKVILLE (dpa) - Nach dem Einsturz eines Rohbaus in der kambodschanischen Stadt Sihanoukville hat sich die Zahl der Todesopfer nach Regierungsangaben auf mindestens 24 erhöht.



Befürchtet wird, dass unter den Trümmern des siebenstöckigen Gebäudes noch weitere Opfer liegen. Zwei Tage nach dem Unglück waren am Montag erst etwa drei Viertel der Trümmer abgetragen. Bei den meisten Todesopfern handelt es sich um Bauarbeiter im Alter von 16 bis 48 Jahren.

In der Küstenstadt gibt es seit mehreren Jahren einen regelrechten Bauboom. Vor allem für Touristen aus China werden zahlreiche Gebäude in die Höhe gezogen. In Zusammenhang mit dem Unglück wurden vier Menschen in Polizeigewahrsam genommen. Nach Angaben der chinesischen Botschaft handelt es sich um einen Investor aus China und drei weitere Chinesen. Die Behörden ermitteln nun, ob bei dem Bau fahrlässig gehandelt wurde.