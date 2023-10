Mindestens 20 Tote bei Busunglück in Venedig zu befürchten

VENEDIG: Bei einem schweren Busunglück in der Nähe von Venedig gibt es nach Medieninformationen mindestens 20 Tote. Die Lage ist zunächst sehr unübersichtlich. Einsatzkräfte sind vor Ort.

Bei einem schweren Busunglück in Venedigs Stadtbezirk Mestre sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstagabend unter Berufung auf die Präfektur. Demnach war der Bus von einer Hochstraße auf Bahngleise gestürzt. Wie die lokale Feuerwehr berichtete, fing das Fahrzeug nach dem Sturz Feuer. Mehrere Menschen wurden zudem verletzt.

Einsatzkräfte waren bereits mit mehreren Krankenwagen am Unfallort. Die Bahnlinie zwischen Mestre auf dem Festland und der Lagunenstadt Venedig wurde unterbrochen. Die genauen Umstände des Unglücks sind bislang unklar. Es ist zudem nicht klar, ob es sich bei dem Fahrzeug um einen Touristenbus handelte.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich nach dem Busunglück bestürzt. «Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Ich stehe in engem Kontakt mit Venedigs Bürgermeister Luigi Brugnaro und Innenminister Matteo Piantedosi, um die Nachrichten über diese Tragödie zu verfolgen», sagte Meloni laut einer Mitteilung.

Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, sprach von einer «schrecklichen Tragödie», die seine Stadt am Abend heimgesucht habe. «Eine apokalyptische Szene, es gibt keine Worte», so Brugnaro in einem Post auf der Online-Plattform X (vormals Twitter).