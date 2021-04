Mindestens 20 Sicherheitskräfte getötet

KABUL: Am ersten Tag des Fastenmonats Ramadan sind in Afghanistan mindestens 20 Sicherheitskräfte bei Angriffen getötet worden. In der nördlichen Provinz Balch seien kurz nach Mitternacht (Ortszeit) vier Militärstützpunkte von den militant-islamistischen Taliban angegriffen worden, sagte der Provinzrat Hadschi Schah Mohammed. Dabei seien mindestens zehn Soldaten getötet und weitere drei verwundet worden.

Fünf der Soldaten seien in einem der Stützpunkte im Bezirk Tschimtal getötet worden, weitere fünf am Weg dorthin. Sie wollten ihren Kameraden zu Hilfe eilen, als sie von den Taliban aus dem Hinterhalt angegriffen wurden, sagte Mohammed weiter.

In der Provinz Baghlan kamen bei mehrstündigen schweren Gefechten im Bezirk Dahan-e Ghori Provinzräten zufolge mindestens fünf Polizisten ums Leben. Im nördlichen Fariab wurden lokalen Behörden zufolge zwei Sicherheitskräfte bei einem Angriff auf einen Kontrollposten im Bezirk Paschtun Kot getötet. Im nordöstlichen Badachschan seien drei Soldaten, die zuvor von Taliban-Kämpfern entführt worden waren, im Bezirk Sebak getötet worden.

Erst am Montag wurde der Chef des Militärspitals für das 209. Korps und sein Fahrer in der nördlichen Stadt Masar-e-Scharif getötet. Die Islamisten bekannten sich auch zu diesem Angriff.

Die Taliban befinden sich seit September in Friedensgesprächen mit der afghanischen Regierung. Diese laufen im Golfemirat Katar, allerdings ohne nennenswerte Fortschritte. Die Gewalt dauert weiter an.

Eine US-initiierte Afghanistan-Friedenskonferenz in Istanbul, die am Freitag beginnen und den Friedensprozess beschleunigen sollte, ist auf noch unbekannte Zeit verschoben. Am Montag erklärten die Taliban, für eine Teilnahme daran ab Freitag noch nicht bereit zu sein.