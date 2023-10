Mindestens 150 Tote bei Großangriffen aus Gaza

Von: Redaktion (dpa) | 08.10.23 | Aktualisiert um: 02:00

GAZA/TEL AVIV: Überraschend greift die islamistische Hamas im Gazastreifen am Samstag Israel an. Die Zahl der Opfer sowohl in Israel als auch in Gaza steigt immer weiter. Die Kampfhandlungen dauerten am Abend weiter an.

Bei den Angriffen aus dem Gazastreifen auf Israel am Samstag sind mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der israelische Rettungsdienst Zaka am Samstagabend mit. Außerdem wurden nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums 1452 Menschen verletzt.

Die israelische Luftwaffe beschoss als Reaktion auf die massiven Attacken Ziele der Hamas im Gazastreifen. Dabei starben mindestens 242 Menschen und knapp 1700 wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium im Gazastreifen bekannt gab.

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas hatte am Samstag Tausende Raketen auf Israel abgefeuert. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Mehrere Israelis wurden nach Militärangaben in den Gazastreifen verschleppt.

Die Hamas wird von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestuft. Die Kampfhandlungen dauerten am Abend weiter an. Auf mehrere Städte, darunter die Küstenmetropole Tel Aviv, gab es am Abend heftige Raketenangriffe mit mehreren Verletzten.