JAUNDE (dpa) - Bei einem Angriff der islamistischen Terrororganisation Boko Haram sind im Norden Kameruns mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, darunter sechs der Angreifer.

Örtliche Sicherheitskräfte hätten bei der Attacke auf das Dorf Dogba am frühen Morgen Schlimmeres verhindert, erklärte Provinzgouverneur Midjiyawa Bakary am Freitag im staatlichen Fernsehen. Die aus dem angrenzenden Nigeria stammende sunnitische Terrormiliz Boko Haram greift immer wieder Ziele in Kamerun an. Bei Anschlägen und Angriffen der Gruppe sind seit 2009 mindestens 20 000 Menschen getötet worden..