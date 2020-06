Von: Redaktion DER FARANG | 18.06.20

BANGKOK: Der Mindestbetrag für das Aufladen des Easy Pass für Expressways und die Registrierungsgebühr für neue Benutzer wurde seit dem 16. Juni von 500 auf 300 Baht gesenkt.

Laut der Expressway Authority (Exat) soll mit diesem Schritt die Verwendung des Easy Pass gefördert und Verkehrsstaus vor den Mautstellen verringert werden. Neue Benutzer können sich für den Easy-Pass-Service in jedem Büro einer Mautstelle anmelden, die täglich von 5 bis 22 Uhr geöffnet ist. Oder sie können sich am Exat-Hauptsitz an der Phaholyothin Road und an den Ständen des Easy-Pass-Fast-Service anmelden, die werktags von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet sind. Eine Online-Registrierung ist über die mobile Anwendung True Money Wallet möglich. Die Easy-Pass-Karte wird innerhalb von 3 bis 5 Werktagen per Post verschickt, bei einer Zustellgebühr.



Benutzer können ihre Karten ab 300 Baht über den Easy Pass Fast Service, die Online-Dienste der Bank und in Convenience Stores aufladen. Zu den verfügbaren mobilen Anwendungen gehören K Plus, Krung Thai Next, Krungsri Mobile App und True Money Wallet. Weitere Informationen gibt es beim Exat Call Centre mit der Hotline 1543 auf der Webseite von Easy Pass.