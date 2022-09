Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.22

BANGKOK/KRABI: Der Oberste Gerichtshof Thailands hat entschieden, dass die Hollywood-Filmgesellschaft 20th Century Fox - jetzt umbenannt in 20th Century Studios - 10 Millionen Baht für Umweltschäden zahlen muss, die durch den Film "The Beach" (2000) mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle verursacht wurden.

Die Dreharbeiten zu "The Beach" begannen 1998 in der Maya-Bucht auf den Phi-Phi-Inseln in der Provinz Krabi im Süden Thailands. Nach dem Erfolg des Films wurde die Bucht zu einem weltberühmten Touristenziel, aber "The Beach" ist seitdem nicht mehr dasselbe.

Gegen die Filmgesellschaft wurde eine Klage wegen Verstößen gegen das thailändische Nationalparkgesetz (1961) und das nationale Gesetz zur Förderung und Erhaltung der Umweltqualität (1992) eingereicht.

Auch gegen das thailändische Forstministerium wurde Klage eingereicht, weil es der Filmproduktionsfirma grünes Licht für die "Renovierung" der Maya-Bucht gegeben hatte, um den Film perfekt zu machen. Die Renovierungsarbeiten hatten verheerende und dauerhafte Auswirkungen auf die natürliche Umwelt der Insel Phi Phi.

Die Entwurzelung der Pflanzen am Maya Beach und die Einebnung der Barriere bildenden Sanddünen haben zu massiver Bodenerosion geführt, sagen Umweltschützer. Die Maya-Bucht war früher durch einheimische Pflanzen vor Bodenerosion geschützt, deren Wurzeln den Sand zusammenhielten. Ohne die Pflanzen wurde der gesamte Sand ins Meer gespült.

Für die Produktion des Films wurde der Strand verbreitert, "was bedeutete, dass die natürlichen Barrieren, die ihn vor dem Meer schützten, entfernt wurden", so Boonkasem Saokow, ein lokaler Künstler aus der Provinz Krabi.

"Es ist ganz klar, dass die Filmgesellschaft einen Strand zerstört hat, der Teil eines Nationalparks ist."

Der Oberste Gerichtshof hat das thailändische Forstministerium aufgefordert, die 10 Millionen Baht von 20th Century Studios für die Wiederherstellung der natürlichen Umwelt in Maya Bay zu einzusetzen.

Der 250 Meter lange Strand von Maya Bay wurde im Januar dieses Jahres nach dreieinhalbjähriger Schließung wiedereröffnet. Er wurde unter strengen Umweltschutzmaßnahmen für Touristen geöffnet, wobei zwischen 10 und 16 Uhr maximal 375 Touristen pro Stunde zugelassen waren.

Im Juli wurde die Bucht für eine weitere Phase der Umweltsanierung geschlossen. Die Behörden planten, die Bucht am 1. Oktober, also in einigen Wochen, wieder zu öffnen. Nach den heutigen Nachrichten wird die Bucht jedoch möglicherweise bis auf Weiteres geschlossen bleiben.