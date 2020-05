Millionen Insekten vertreiben Ehepaar aus seinem Haus

Von: Redaktion DER FARANG | 12.05.20

Millionenschwerer" Insektenschwarm vertreibt Ehepaar aus ihrem Haus in Uthai Thani. Foto: The Nation

UTHAI THANI: Nach einem heftigen Regenschauer hat ein Schwarm Insekten am Sonntagabend ein Wohnhaus besetzt und die Bewohner vertrieben.

Bei den meisten Insekten handelte es sich um einheimische Käfer, die sich im Haus am Boden, an den Wänden und an der Decke festsetzten. Der 39 Jahre alte Hausbesitzer und seine Ehefrau sagten, sie hätten versucht, die zahllosen Insekten wegzufegen, seien aber schlussendlich zu müde geworden, um weiterzumachen. Das Paar glaubt, dass die Zahl der Insekten eine Million betragen könnte. Mann und Frau setzten letztlich Insektizide ein, aber ohne Erfolg - die zähen kleinen Insekten waren weiter lebendig. Zu dem Elend des Paares kommt hinzu, dass die Käfer einen unangenehmen Geruch absonderten, überall herumkrochen und die Besitzer zwangen, vor ihrem Haus zu schlafen. Das Ehepaar bat die örtlichen Behörden um Unterstützung, um die Insekten loszuwerden und ihr Haus zurückzuerobern.