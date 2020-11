Von: Redaktion DER FARANG | 16.11.20

BANGKOK: Der Nationale Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (NESDC) wird dem Kabinett neue Projekte für die Ausbildung von Arbeitskräften und für kommunale Investitionen vorschlagen.



Die Projekte seien mit 100 Milliarden Baht veranschlagt worden und würden aus dem Budget von 400 Milliarden Baht finanziert, das Teil der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1 Billion Baht zur Finanzierung der Covid-19-Konjunkturprogramme sei, fügte NESDC-Generalsekretär Danucha Pichayanan hinzu. Die Ausgaben in Höhe von 100 Milliarden Baht stehen im Einklang mit der Politik des stellvertretenden Premierministers Supattanapong Punmeechaow. Er will 400 Milliarden Baht in die Qualifizierung und Umschulung von Arbeitskräften investieren.

Supattanapong hat das Eastern Economic Corridor Office und das Board of Investment angewiesen, nach Wegen zu suchen, um mehr ausländische Investitionen nach Thailand zu holen. Laut dem Generalsekretär des EEC-Büros, Kanit Sangsubhan, soll der Fünfjahres-Investitionsplan (2020 bis 2024) der verändernden globalen Situation und der Strategie des designierten US-Präsidenten Joe Biden zur Förderung umweltfreundlicher Unternehmen angepasst werden. Der EEC wird sich stärker auf die Zusammenarbeit mit den USA in den Bereichen Handel und Investitionen konzentrieren und ausländische Investoren zu neuen Technologien wie 5G-Wireless-Breitband umwerben.