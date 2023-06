Milliardärin Kellnerová stockt Beteiligung an ProSiebenSat.1 auf

Von: Redaktion (dpa) | 02.06.23

PRAG: Die tschechische Milliardärin Renáta Kellnerová hat ihre Beteiligung am Medienkonzern ProSiebenSat.1 aufgestockt. Die von ihr kontrollierte PPF-Gruppe erhöhte ihren Anteil inklusive Finanzinstrumente laut einer Mitteilung vom Freitag auf 15,04 Prozent. Dabei komme die PPF-Holding auf 11,6 Prozent der Stimmrechte. Der wachsende Anteil zeige, dass PPF ein Langfristinvestor sei, der mit seiner Erfahrung im Fernsehgeschäft ProSiebenSat.1 unterstützen könne, sagte der für die Investments von PPF zuständige Didier Stoessel laut Mitteilung.

Die PPF Group betreibt nach eigenen Angaben mehrere Fernseh- und Online-Medienunternehmen in Mittel- und Südosteuropa wie etwa Central European Media mit einer Vielzahl an Fernsehsendern. Sie sieht sich als aktiver Investor in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie.

Der von Kellnerová kontrollierte Konzern hatte eine Beteiligung an ProSiebenSat.1 im Februar bekannt gemacht, damals waren es in Aktien sowie anderen Finanzinstrumenten insgesamt 9,1 Prozent. Zuletzt hatte PPF bereits aufgestockt.

PPF ist hinter MediaForEurope (MFE) zweitgrößter Aktionär von ProSiebenSat.1. Der von der Familie des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi kontrollierte Konzern hält inklusive Finanzinstrumenten knapp 30 Prozent an den Unterföhringern.