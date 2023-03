Von: Björn Jahner | 11.03.23

LOPBURI: Die internationalen Militärübungen „Cobra Gold“, an denen in diesem Jahr 30 Länder teilgenommen haben, sind am Freitag (10. März 2023) zu Ende gegangen.

Die Übungen finden jährlich statt und wurden in Thailand gemeinsam von den Königlich Thailändischen Streitkräften (RTARF) und dem US Indo-Pacific Command veranstaltet.

Vor der Abschlusszeremonie in Lopburi am Freitag beobachteten hochrangige Kommandeure der teilnehmenden Staaten die Combined Arms Live Fire Exercise (Calfex). An dieser Übung waren schwere Waffen und 609 Teilnehmer aus den thailändischen, amerikanischen, singapurischen, malaysischen und indonesischen Streitkräften beteiligt.

Zu den Übungen gehörten Artillerievorbereitung und Unterstützungsfeuer, Luftangriffsoperationen und medizinische Evakuierungen. Zu den wichtigsten Waffen gehörten Thailands gepanzerte BTR-Radschützenpanzer und F-16-Kampfflugzeuge sowie amerikanische F-16-Kampfflugzeuge und HIMARS-Mehrfachraketenwerfer, heißt es in der RTARF-Erklärung.

Cobra Gold 2023 begann am 28. Februar 2023 auf der Royal Thai Naval Airbase am Flughafen U-Tapao in der Ostküstenprovinz Rayong und lief bis Freitag.

An der Veranstaltung waren 7.394 Personen beteiligt, darunter etwa 6.000 Angehörige des US-Militärs.

Die Übungen ermöglichen den Austausch von militärischem Know-how, Doktrinen und Technologien und haben die Erfahrung der thailändischen und verbündeten Streitkräfte in gemeinsamen und multilateralen Operationen erweitert.

„Dies spiegelt unsere Verpflichtung wider, die Zusammenarbeit und unsere Beziehungen zu den teilnehmenden Nationen zu verbessern, um die Stabilität und die gegenseitigen Interessen in der Region zu schützen“, heißt es in der Erklärung.