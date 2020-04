Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.20

Prayut Chan-o-cha's Bruder Preecha wurde in den Tourismusausschuss ernannt. Foto: Khaosod

BANGKOK: Mehr als die Hälfte des neu ernannten Senatsausschusses für Tourismus sind Militärs, darunter ist General Preecha Chan-o-cha, jüngerer Bruder von Premierminister Prayut Chan-o-cha.

Die Liste mit 23 Mitgliedern wurde am Donnerstag in der „Royal Gazette“ bekannt gegeben. Neben General Preecha gehören dem Ausschuss der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident General Thanasak Patimaprakorn an, dem Vorsitzenden des Senatsausschusses. Die Ernennung erfolgte inmitten der durch das Coronavirus ausgelösten Krise der einst prosperierenden Tourismusindustrie. Viele Internetnutzer stellten die Frage, wie die Ernennung von Militärs die Situation der Branche verbessern soll.