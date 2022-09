Militärkreise: Flugverkehr in Aleppo nach Angriff Israels ausgesetzt

DAMASKUS: Nach einem israelischen Angriff auf den Flughafen in Aleppo wurde dort syrischen Armeekreisen zufolge der Flugverkehr gestoppt. Mehrere Raketen hätten am Dienstagabend Schäden an Start- und Landebahn verursacht, hieß es. Informationen über Tote oder Verletzte gab es zunächst keine.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zerstörte Israel bei dem Angriff neben der Landebahn auch Lagerhäuser irantreuer Milizen. Israel will verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Israel bombardiert deshalb regelmäßig Ziele im Nachbarland. Der Iran ist neben Russland im Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung.

Die Syrische Luftwaffe habe mehrere Raketen abgeschossen, meldete die syrische Nachrichtenagentur Sana.

Heftige Explosionen hätten die Region erschüttert, berichteten die Aktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte weiter. Bereits vor einer Woche war der Flughafen demnach Ziel israelischer Angriffe geworden.

Erst im Juni war zudem in Syriens Hauptstadt Damaskus vorübergehend der Flugverkehr in Folge eines israelischen Angriffs eingestellt worden. Auch damals hatte Israel Lagerhäuser irantreuer Milizen angegriffen.

Eine israelische Militärsprecherin erklärte, die Armee kommentiere keine ausländischen Medienberichte.