Von: Khun Resjek | 29.02.20

Wir saßen mit Freunden in einem Restaurant in der Innenstadt beim Nachtessen. Das Lokal war gut besetzt, vorwiegend Expats, ein paar Touris, wenige Einheimische. Irgendwann machte sich ein großgewachsener Thai in Militäruniform am Eingang zu schaffen. Er schleppte etwas mit sich, das sich in einem Gefäß, einem Kessel, befinden musste. Eine Reinigungskraft? So schlecht kann es um die Thai-Army nicht bestellt sein, oder vielleicht wollte er sich ein Zubrot zum Sold verdienen. Er zeigte den Inhalt der Reihe nach den Gästen, die einen Blick hineinwarfen, meist sofort den Kopf schüttelten oder verwundert eine Weile auf das Angebot starrten, um dann doch den Kopf zu schütteln.

Bei einigen Gästen war auch eine gewisse Abscheu in der Mimik zu erkennen, oder sie schauten dem Soldaten ins Gesicht, als wollten sie sicher gehen, dass er tatsächlich beabsichtigte, „Das da“ zu verkaufen. Und falls ja, worin? In welcher Verpackung?

Ein obskurer Geheimnisträger

Der Soldat kam immer näher. Von einem Verkaufserfolg konnte man bis dahin nicht sprechen, außer Kopfschütteln war hier offenbar nichts zu gewinnen. Als er endlich an unseren Tisch trat, dieselbe Reaktion. Der Reihe nach warf jeder und jede einen kurzen Blick in den Kessel und wandte sich ab. Auch meine Frau, die an exotische Auslagen auf den Märkten im Isaan gewöhnt war und sogar schon selbst welche verkauft hatte, wandte sich gleich wieder ab. Immerhin schenkte sie dem tapferen Soldaten ein Lächeln, das ist einfach stärker als sie. Nun war ich aber gespannt zu sehen, was zum Teufel der gute Mann in seinem Topf zu Markte trug. Gegrillte Käfer? Getrocknete Skorpione? Frittierte Schlangenköpfe?

Insel der Toten

Da war aber nur eine klebrige, dunkelbraune Masse zu sehen. Beim näheren Betrachten auch größere und kleinere Teile von Honigwaben und in der Mitte ein schwarzer Fleck: das waren leblose Bienen, die eng ineinanderverkeilt eine honigsüße letzte Ruhe gefunden hatten, eine Insel der Toten. Ein echteres Gütesiegel für sein Produkt hätte der Mann nicht finden können. Tote Bienen im eigenen Saft - das war Gewähr dafür, dass das Produkt nicht chemoversaut, sondern naturbelassen war. Es war also keine reziklierte Zuckermelasse, wie man sie in den Regalen der Supermärkte mit der Bezeichnung „100 Percent Honey“ findet. Null Prozent Honey für 100 Prozent Money? Nein danke.

Der Soldat gehörte vermutlich einer Einheit an, die nachrichtendienstlich unterwegs ist, um honigaffine Expats aufzuspüren, die bereit sind, tief in die Tasche zu greifen. Eigentlich war von Anfang an klar, dass nur ich als Abnehmer in Frage kam, der Secret Service hatte meine Konsumgewohnheiten ausgeschlachtet und der Algorithmus befand: Alte Naschkatze, isst Honig von echten Bienen, liebt diskrete und originelle Kontaktaufnahme. Tote-Bienen-Trick anwenden!

Das konnte mir ja wurst sein, die Army wird sich von meinem Beitrag höchstens eine Verschlussklappe für ein Periskop eines ihrer chinesischen U-Boote kaufen können, die sicher ein paar Tage wasserdicht sein wird. „Made in China“ halt. Soweit war mein Gewissen beruhigt. Let‘s make a deal.

Ich bat meine Frau beim strammen Krieger einen Liter Militärhonig zu ordern und fragte mich gleichzeitig, wo er die Bestellung unterbringen wolle. Kein Problem: Noch bevor die Übersetzung den Mann erreicht hatte, zauberte er eine blitzsaubere Glasflasche aus der Uniform, hielt einen Trichter mit einem Sieb darüber und füllte den Honig ab. Macht 250 Baht.

Schwejk in voller Aktion

„Geht noch,“ befand ich. „Sollen wir noch eine zweite Flasche nehmen?“ wandte ich mich an Lin.

„In ein paar Tagen kommt doch dein Vater aus dem Isaan zu Besuch, er kippt bestimmt den ganzen Inhalt in den Yoghurt, und mir bleiben nur die toten Bienen...“

Der Mann füllte auf den Knien eine zweite Flasche ab, war aber schon längst nicht mehr alleine. Der Wirt und ein paar Gäste hatten einen Halbkreis um ihn gebildet. Es gab da was zu sehen: ein Soldat im aufopferungsvollen Einsatz an der Honigfront.

„Eine dritte Flasche kostet nur noch 200 Baht“, meinte der Schwejk und schaute mich fragend an. Ok, eine dritte Flasche.

Nun kam aber Unruhe bei den Zuschauern auf, jeder wollte jetzt plötzlich auch von „meinem“ Honig. Bevor wir vom Mob gelyncht wurden, packten wir die drei Flaschen ein und ergriffen die Flucht.

Ich habe nie einen besseren Honig gegessen.

​Über den Autor

Khun Resjek lebt mit seiner thailändischen Frau und Tochter in Hua Hin. Seine Kolumne „Thailand Mon Amour“ illustriert auf humorvolle Weise den Alltag im „Land des Lächelns“ aus der Sicht eines Farang und weist mit Augenzwinkern auf das Spannungsfeld der kulturellen Unterschiede und Ansichten hin, die sich im Familienalltag ergeben. Ein Clash der Kulturen der heiteren Art, witzig und prägnant auf den Punkt gebracht.