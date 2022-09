Von: Björn Jahner | 06.09.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die thailändische Raumfahrtbehörde wird die Armee im Rahmen einer am Montag angekündigten Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung von Technologien unterstützen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die Agentur für die Entwicklung von Geoinformatik und Weltraumtechnologie (GISTDA) Überwachungs- und andere Daten austauschen. Mit der Kooperation sollen die nationale Sicherheit erhöht und die Einsätze des Militärs unterstützt werden, teilte GISTDA-Sprecher Siam Lawawirojwong der Presse mit.

Die Raumfahrtbehörde wird auch die Fähigkeiten des Militärs optimieren, damit Thailands Interessen an Land, auf See, in der Luft und im Weltraum geschützt werden können, fügte er hinzu.

Die GISTDA entwickelt derzeit den THEOS-2-Satelliten, der die THEOS-Satelliten der früheren Generation ersetzen soll.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Geoinformatik- und Weltraumdatenbanken beider Behörden miteinander verbunden. Dadurch wird nach Aussage von Khun Siam ein nahtloses und umfassenderes Informationsnetz geschaffen, das dem täglichen Leben der thailändischen Bevölkerung zugutekommt, insbesondere beim Schutz vor Naturkatastrophen und bei der Verhinderung separatistischer Anschläge durch Aufständische in strategischen Gebieten im tiefen Süden des Landes.

Er erläuterte, dass die Königlich Thailändischen Streitkräfte an Missionen zur Abwehr verschiedener Bedrohungen aus dem In- und Ausland beteiligt seien. „Diese Missionen erfordern eine ständige Unterstützung durch andere Stellen, insbesondere im Bereich der Hochtechnologie, um die Effizienz unserer nationalen Sicherheit in einer sich ständig verändernden Welt auf internationalem Niveau zu halten“, betonte er.