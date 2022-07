Von: Björn Jahner | 30.07.22

CHONBURI: Die königliche thailändische Marine hat ein Schild entfernt, das Bikinis auf der Insel Samae San verbietet, nachdem es in den sozialen Medien einen Eklat ausgelöst hatte. Das Bikini-Verbot scheint jedoch immer noch in Kraft zu sein. Samae-San Island ist eine kleine Insel im Bezirk Sattahip in der Provinz Chonburi an der Ostküste Thailands.

Ein neues Schild werde aufgestellt, um ein „besseres Verständnis unter den Besuchern“ zu schaffen, sagte der Sprecher der Marine, Vizeadmiral Pokkrong Monthatphalin, am Freitag.

Er betonte, dass es keine Kleiderordnung für Touristen gebe, die die Insel besuchten, aber die Marine bitte um ihre Mithilfe, sich gemäß der „thailändischen Tradition“ angemessen zu kleiden.

„Bitte vermeiden Sie das Tragen von Bikinis, um die Ordnung und den Respekt für die thailändische Kultur und Tradition zu wahren“, sagte er.

Der Sprecher fügte hinzu, dass Samae San, das 18 Kilometer vor der Küste von Chon Buri liegt, ein ökotouristisches Ziel ist. Besucher dürfen dort nicht übernachten und müssen sich an ähnliche Regeln halten wie in anderen natürlichen Touristengebieten, einschließlich Lärm- und Alkoholverbot.

Samae San geriet ins Rampenlicht, nachdem Fotos des Schildes mit der Aufschrift „Kein Bikini. Bitte respektieren Sie unsere Kultur“ in den sozialen Medien geteilt wurden.

Die Insel ist größtenteils unbebaut, abgesehen von einem kleinen Militärgebäude gibt es keine weiteren Bauten. Touristen besuchen die Insel zum Schnorcheln, Radfahren und Trekking.