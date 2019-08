Von: Stefan Parsch, dpa | 11.08.19

Mikrokugeln reflektieren Licht in schillernden Farben. Foto: epa/ Wen Fan Et Al., Fudan University

Forscher haben ein Material entwickelt, das in verschiedenen Farben schillert - je nach Blickwinkel. Das könnte im Verkehr helfen, aber auch bei Werbung, Unterhaltung oder beim Verhindern von Fälschungen.

Schanghai (dpa/fwt) – Chinesische Wissenschaftler haben ein Material mit Mikrokugeln entwickelt, das je nach Blickwinkel eine einzelne Farbe oder schillernd mehrere Farben reflektiert. Diese Eigenschaften zeigt das Material dann, wenn es mit weißem Licht angestrahlt wird, aber nicht bei Tageslicht bei wolkigem Himmel. Die Forscher um Limin Wu von der Fudan University in Schanghai testeten ihre Entwicklung an Verkehrsschildern, wie sie ist in der Fachzeitschrift «Science Advances» berichten.