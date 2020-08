Von: Björn Jahner | 23.08.20

BANGKOK: Der Fernreisebusbetreiber Na­khonchai Air (NCA) ist in Bangkok ins Mietwagengeschäft eingestiegen.

Die Mietwagenflotte besteht aus Toyota-Prius-Fahrzeugen, die alle mit GPS ausgestattet sind. Der Service wird täglich von 05.00 bis 22.00 Uhr am NCA Bus Terminal in der Kamphaeng Phet 2 Road angeboten. Die Fahrzeuge dürfen in Bangkok und in einem Radius von 200 Kilometer rund um die Hauptstadt gelenkt werden, die Fahrer müssen zwischen 25 und 60 Jahre alt sein. Mietpreis: 1.500 Baht/Tag. Mehr erfahren Sie hier.