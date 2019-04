Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.19

CHIANG MAI: Für die im Herbst erscheinende Neuauflage der Restaurantführers „Guide Michelin“ werden erstmals auch Lokale im Norden des Königsreichs von Restaurantkritikern unter die Lupe genommen.

Die erste, vor zwei Jahren produzierte Ausgabe war den Gastronomen in Bangkok gewidmet. In der zweiten Ausgabe kamen Lokale im Süden des Landes hinzu, in Phuket und Phang-nga. Jetzt testen gastronomisch erfahrene Mitarbeiter von Michelin die authentische Küche in Chiang Mai. Köche und Besitzer der Lokale warten gespannt auf die Ergebnisse, wie viele Michelin-Sterne vergeben werden und wer die Auszeichnungen des Gourmetführers erhält. Laut Viroon Phantevee, stellvertretender Gouverneur von Chiang Mai, gibt es in der Region über 20.000 Restaurants, die ständig auf Sauberkeit und Hygiene kontrolliert werden; ebenso auf die Preise, damit Touristen ihre Speisen zu vertretbaren Ausgaben genießen können.