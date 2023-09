Von: Björn Jahner | 07.09.23

BANGKOK: Die Hotels verzeichnen einen Anstieg der Buchungen von Regierungsbehörden, die ihr Budget für das Jahr 2023 vor Ablauf der Frist Ende September verwenden müssen, obwohl die Reservierungen für den chinesischen Nationalfeiertag im Oktober weiterhin schwach sind.

In einer aktuellen Entwicklung berichtet Marisa Sukosol Nunbhakdi, Präsidentin des thailändischen Hotelverbands (THA), über steigende Hotelbuchungen im September. Dieser Anstieg ist auf eine Zunahme von Meetings sowohl von Regierungsstellen als auch aus dem Privatsektor um zehn bis zwanzig Prozent zurückzuführen. In den vorangegangenen Monaten stagnierten die Buchungen für Tagungen, da das Land auf die Bildung einer neuen Regierung wartete.

Khun Marisa führte weiter aus, dass die Nachfrage von staatlichen Stellen und Firmenkunden in den letzten Monaten aufgrund der politischen Unsicherheit merklich zurückgegangen sei. Während der Wirtschaftssektor bei den Ausgaben zurückhaltend agierte, wünschten sich Staatsbeamte politische Klarheit, bevor sie Haushaltsmittel zuwiesen.

Im Hinblick auf den bevorstehenden Stichtag am 30. September 2023 erhielten die Hotels vermehrt Anfragen von zahlreichen Regierungsbehörden, die ihr Budget für das Jahr 2023 ausgeben müssen, so Khun Marisa.

Hinsichtlich der Buchungen chinesischer Reisender für ihren geplanten Urlaub in der ersten Oktoberwoche gibt es jedoch nach wie vor Zurückhaltung. Die THA vermutet, dass einige von ihnen abwarten, ob der neue thailändische Premierminister die vorgeschlagene Visafreiheit gewähren wird.

Khun Marisa betonte, dass eine visafreie Politik den Hotels, die normalerweise auf chinesische Gäste abzielen, erheblich helfen würde. Einige dieser Hotels, vor allem kleinere Betriebe, haben seit dem ersten Ausbruch der Pandemie geschlossen.

Was die Auslastung von Fünf-Sterne-Hotels betrifft, so haben sie seit der Wiedereröffnung Thailands wieder eine gute Auslastung durch zahlungskräftige Einzelgäste, berichtet Khun Marisa.

Allerdings äußerten in den letzten Monaten chinesische Online-Reisebüros, die Hotels in Thailand beim Verkauf von Zimmern unterstützten, Bedenken hinsichtlich des Rufes des Landes. Dies geschah, nachdem in den chinesischen sozialen Medien virale Beiträge über unsichere Reisebedingungen in Thailand aufgetaucht waren.

In einem jüngsten Treffen mit der neuen Gouverneurin der thailändischen Tourismusbehörde, Thapanee Kiatphaibool, forderte die THA die Regierung auf, die Subventionsprogramme für den Inlandstourismus wieder aufzunehmen, insbesondere für weniger bekannte Reiseziele.

Khun Marisa äußerte Zweifel an der Wirksamkeit des 10.000-Baht-Geschenks der Pheu-Thai-Partei im Tourismussektor und erklärte, dass angesichts der steigenden Verschuldung der Haushalte ein Konjunkturprogramm für den Tourismus erforderlich sei, um den Inlandsmarkt anzukurbeln.

In einer Reaktion auf eine Regierungserklärung, die die demografische Alterung des Landes hervorhob – 20 Prozent der Bevölkerung sind 60 Jahre und älter –, schlug Khun Marisa vor, die Beschäftigung im Hotelsektor zu fördern, um aktive Senioren in bestimmten Positionen einzusetzen.

Sie betonte, dass die Regierung den Hotels durch Unterstützung von Ausbildungsprogrammen helfen könne, um sowohl neue Hochschulabsolventen, die Schwierigkeiten haben, eine Anstellung zu finden, als auch Senioren im Ruhestand, die noch arbeiten möchten, einzustellen und so dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken.