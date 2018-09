Von: Redaktion DER FARANG | 25.09.18

CHONBURI: Bei SAIC Motor-CP hat der facegeliftete MG3-Kombi das Werk in Chonburi verlassen. Er hat einen neuen Frontgrill und eine geänderte rückwärtige Beleuchtung erhalten. Keine Veränderungen gab es am 1,5-Liter Motor mit 112 PS.

Der Fünftürer begnügt sich mit Gasohol E85 und verbraucht knapp 6,5 Liter. Es gibt vier unterschiedliche Modelle zum Preis zwischen 519.000 und 629.000 Baht. Im ersten Halbjahr hat der Autobauer 12.028 Fahrzeuge abgesetzt, im Jahresvergleich ein Plus von 111 Prozent. Am meisten gefragt waren der MG ZS (7.565) und der MG GS (1.297). Bis Ende des Jahres will das Unternehmen rund 30.000 Fahrzeuge verkaufen. Die im letzten Dezember eingeweihte neue Produktionsstätte im Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate 2 in Chonburi hat eine Kapazität von 100.000 Wagen. Von Thailand aus sollen künftig rechts gelenkte Fahrzeuge weltweit exportiert werden.