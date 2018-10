Von: Redaktion DER FARANG | 22.10.18

BANGKOK: SAIC Motor-CP, Hersteller der MG-Fahrzeuge, will auf der Liste der thailändischen Autobauer in die Top 5 aufsteigen. Derzeit belegt das Unternehmen Platz neun.

Im ersten Halbjahr hat SAIC 13.851 MGs verkauft, im Jahresvergleich ein Plus von 106 Prozent. Der Autobauer erwägt, Pick-ups, Plug-in-Fahrzeuge und Ökowagen in seine Modellpalette aufzunehmen. Langfristig sollen zudem Elektrofahrzeuge angeboten werden. In China verkauft SAIC bereits drei Modelle: MG, Maxus und Roewe.