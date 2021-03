Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.21

SAIC Motor-CP hat angekündigt, die PHEV-Sparte von MG auszubauen. Foto: The Nation

CHONBURI: SAIC Motor-CP stärkt die Position der Marke MG in der thailändischen Elektrofahrzeugindustrie und investiert in die Batterieproduktion für Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV), um die wachsende Nachfrage auf dem Markt zu bedienen.

Das Unternehmen wird in seinem Werk in Chonburi die Kapazität der Batterieproduktion auf 700 bis 800 Einheiten pro Monat erhöhen. MG hat Marketingkampagnen zur Förderung von PHEVs gestartet, um potenzielle Autokäufer für diese Technologie zu begeistern. Das Unternehmen hat Ende letzten Jahres das Modell MG HS PHEV in Thailand eingeführt, dem dritten Land nach China und Großbritannien.

SAIC will weiter die Anzahl der EV-Ladestationen innerhalb dieses Jahres mit einem Budget von 500 Millionen Baht auf 500 erhöhen. Die Entwicklung wird in zwei Phasen durchgeführt. MG wird zunächst Ladestationen in MG-Showrooms einrichten, um Kunden zu bedienen, und dann die Installation auf andere Orte wie Bürogebäude und Einkaufszentren ausweiten.