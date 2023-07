MFP bleibt bei Abschnitt-112-Änderung hart

Von: Björn Jahner | 15.07.23

BANGKOK: Die Move Forward Party (MFP) hat darauf bestanden, dass sie nicht von ihrem Plan abrücken wird, Abschnitt 112 des Strafgesetzbuches, auch bekannt als Gesetz gegen Majestätsbeleidigung, zu ändern, und argumentierte, dass sie nicht in eine von den Senatoren gestellte Falle tappen wolle.

Der Generalsekretär der MFP, Chaithawat Tulathon, sagte am Freitag (14. Juli 2023), dass er mit Schlüsselfiguren der Pheu Thai zusammengetroffen sei, um zu besprechen, wie man den MFP-Vorsitzenden Pita Limjaroenrat zum neuen Premierminister machen könne.

Sie seien übereingekommen, dass sie Pita in einer für kommenden Mittwoch (19. Juli 2023) geplanten zweiten Abstimmungsrunde im Parlament dennoch nominieren würden, sagte er und fügte hinzu, dass man sich bemühen werde, mehr Unterstützung für Pita von den Senatoren zu erhalten.

Pita hatte am letzten Donnerstag (13. Juli 2023) im Parlament nicht genügend Unterstützung für seine Nominierung zum Premierminister erhalten.

Als Hauptgrund für die Weigerung mehrerer Senatoren, seine Nominierung zu unterstützen, wurde der Paragraf 112 angeführt.

Pita beharrte jedoch darauf, dass die Partei ihren Plan zur Änderung des Gesetzes weiterverfolgen werde, und sagte, dass er versuchen werde, die erforderliche Unterstützung vor dem nächsten Wahlgang zu erhalten.

Chaithawat bekräftigte am Freitag auch die Haltung der Partei zu einer Gesetzesänderung und wies darauf hin, dass dies eines der Versprechen sei, die sie vor den Wahlen am 14. Mai gegeben habe.

„Außerdem glaube ich nicht, dass die Senatoren für Pita stimmen werden, selbst wenn wir ankündigen, dass wir einen Rückzieher machen werden.“

„Die Senatoren haben eine feste Meinung über uns. Selbst wenn sie uns in dieser Frage [Anm. d. Red.: Abschnitt 112] nicht kritisieren, werden sie andere Vorwände finden, um uns anzugreifen.“

„Es gibt Berichte, dass alte Machtgruppen versuchen, die Senatoren unter Druck zu setzen und zu kontrollieren, in der Hoffnung, eine alternative Koalitionsregierung zu bilden.“

„Die alten Machtgruppen und die großen Wirtschaftsunternehmen wollen nicht, dass Move Forward die neue Regierung bildet", so Chaithawat.

Senator Kittisak Rattanawaraha sagte am Freitag, dass das Ergebnis nicht anders ausfallen werde als bei der Abstimmung am Donnerstag, wenn Pita für einen zweiten Wahlgang am kommenden Mittwoch nominiert werde. Darüber hinaus hat die Wahlkommission am vergangenen Mittwoch das Verfassungsgericht gebeten, über die Wählbarkeit von Pita angesichts des iTV-Beteiligungsskandals zu entscheiden.

Die Verfassung verbietet es einem Anteilseigner eines Medienunternehmens, bei allgemeinen Wahlen zu kandidieren.

Dasselbe Gericht nahm auch eine Petition des Anwalts Theerayut Suwankesorn zur Beratung an, der behauptete, dass die Politik der MFP zur Änderung von Abschnitt 112 gegen Abschnitt 49 der Verfassung verstoße, der es Menschen verbietet, ihre Rechte und Freiheiten zu nutzen, um die konstitutionelle Monarchie zu stürzen.

„Wenn Pita am 19. Juli 2023 erneut nominiert wird, wird er nicht die Stimmen der Senatoren erhalten, vielleicht nicht einmal von den 13, die am Donnerstag für ihn gestimmt haben“, schätzt Kittisak.

„Der zweitplatzierten Partei sollte die Möglichkeit gegeben werden, stattdessen ihren Premierministerkandidaten für die Wahl zu nominieren“, empfahl Kittisak und bezog sich dabei auf die Pheu Thai Party.

Selbst wenn die MFP verspreche, von ihrem Antrag auf Änderung des Paragraphen 112 abzusehen, würde er ihr nicht vertrauen, da die Partei in den letzten Jahren unnachgiebig auf die Änderung bestanden habe.

Prapan Koonme, ein weiterer Senator, sagte, dass er glaube, dass Pita nicht für die PM-Abstimmung am Mittwoch nominiert werden könne, nachdem er bei der Abstimmung am Donnerstag nicht genügend Unterstützung erhalten habe.

Prapan berief sich auf die parlamentarische Vorschrift Nr. 41, die besagt, dass „ein Antrag, der fallengelassen wurde, dem Parlament während derselben Parlamentssitzung nicht erneut vorgelegt werden kann, es sei denn, es handelt sich um einen Antrag, über den das Parlament noch abstimmen muss, oder um einen Antrag, den der Parlamentspräsident zulässt, wenn er entscheidet, dass sich die Umstände geändert haben“.

In Anbetracht dessen gelte die Regelung auch für den Antrag zur Nominierung von Pita, sagte Prapan.