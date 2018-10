MEXIKO-STADT (dpa) - Mexiko wird eine Volksbefragung zum umstrittenen Bau eines neuen Hauptstadt-Flughafens abhalten.

An vier Tagen könnten Bürger in 538 Gemeinden des lateinamerikanischen Landes über das Millionenprojekt in Mexiko-Stadt abstimmen, teilte ein Sprecher des künftigen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador am Dienstag dem Radiosender Fórmula mit. Die Volksbefragung werde vom 25. bis zum 28. Oktober stattfinden, sagte Jesús Ramírez.

Der designierte Präsident, der sein Amt am 1. Dezember antreten wird, hat den Bau des Flughafens im Wahlkampf abgelehnt. Er plädiert für den Ausbau des bestehenden Flughafens der Militärbasis Santa Lucía. Nach Angaben des Beraterteams López Obradors haben sich die veranschlagten Baukosten des neuen Flughafens fast verdoppelt. Der Bau war 2014 beschlossen worden, die Arbeiten liegen derzeit aber im Zeitplan zurück.