Written by: Redaktion DER FARANG | 09/03/2020

PATTAYA: Die Mexikanerin Valentina Fluchaire wurde am Freitagabend im Tiffany`s Show Theatre zur Miss International Queen 2020 gekürt.

Im Gegensatz zu vielen Veranstaltungen, die seit dem Ausbruch des Coronavirus weltweit abgesagt wurden, wurde die Transgender-Wahl ausgerichtet, allerdings gab es im Theater viele freie Plätze. Fluchaire bezeichnete ihren Erfolg als „einen Sieg für alle Transfrauen in Lateinamerika". Die Plätze zwei und drei gingen an Teilnehmerinnen aus Brasilien und Thailand.

Die Miss-Wahl war bereits die 15 in Tiffany`s. Thailand hat sich seit der Entkriminalisierung der Homosexualität im Jahr 1956 einen Ruf als Ort mit einer entspannten Haltung gegenüber Geschlecht und sexueller Vielfalt erarbeitet. Aktivisten sagen jedoch, dass LGBT-Menschen in Schulen, am Arbeitsplatz und in Gesundheitseinrichtungen immer noch Diskriminierung und Stigmatisierung ausgesetzt sind und häufig von ihren Familien abgelehnt werden.