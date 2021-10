BANGKOK: Mit dem Inkraftreten der Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen wurde die Betriebszeit der beiden Metrolinien „Blue Line“ und Purple Line“ bis 22 Uhr verlängert.

Das Betreiberunternehmen „Mass Rapid Transit Authority of Thailand“ (MRTA) reagiert mit der längeren Betriebszeit auf die Verkürzung der Ausgangssperre um eine Stunde. Sie gilt nun in Bangkok und in allen anderen „dunkelroten Kontrollzonen“ täglich von 22.00 bis 04.00 Uhr, vor 21.00 bis 04.00 Uhr.

MRTA-Gouverneur Pakapong Sirikantaramas bestätigte gegenüber der Presse, dass die MRT Blue Line fortan täglich von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr in Betrieb sei, die MRT Purple Line von 05.30 bis 22.00 Uhr.

Auch die Park & Ride-Parkplätze an 10 Stationen der Blue Line und an vier Stationen der Pink Line seien fortan von täglich von 05.00 bis 22.00 Uhr geöffnet, fügte er hinzu.

Die „Park & Ride“-Parkplätze der „Blue Line“ befinden sich an den Stationen Lat Phrao, Thailand Cultural Centre, Lak Song, Ratchadaphisek, Huai Khwang, Phra Ram 9, Phetchaburi, Sukhumvit, Queen Sirikit National Convention Centre und Sam Yan, die der „Purple Line“ an den Stationen Khlong Bang Phai, Sam Yaek Bang Yai, Bang Rak Noi Tha It und Yaek Nonthaburi 1.

Berufspendlern wird dennoch dringend empfohlen, sich über die aktuellen Fahrpläne der beiden Metrolinien auf Facebook oder auf der Webseite Bemplc.co.th zu informieren. Auskünfte werden unter der Rufnummer 02-624.5200 erteilt.

Aktuelle Fahrzeiten der Blue Line :





Aktuelle Fahrzeiten der Purple Line :