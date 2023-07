PATTAYA: Rettungskräfte in Pattaya halfen einem Schweizer Touristen, einen Metallring von seinem Geschlechtsteil zu entfernen, nachdem er sich verklemmt hatte. Der Mann erholte sich anschließend von dem Unfall, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

Am Montagabend (24. Juli 2023) wurden Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation in Pattaya gerufen, um einem 52-jährigen Schweizer in seiner äußerst misslichen Lage zu helfen, der unter akuten Schmerzen durch den Ring litt, der normalerweise an der Peniswurzel getragen wird, um eine Erektion durch Verlangsamung des Blutflusses aufrechtzuerhalten.

Thanapong Ok-oun und Jeerasak Nuchlek, Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation, sagten, dass der Schweizer Tourist sie um 21.00 Uhr aus einer Wohnung in Süd-Pattaya anrief und sagte, dass sein Penis durch den Ring schmerzhaft angeschwollen sei.

Der Ring aus rostfreiem Stahl wurde von dem medizinischen Team vorsichtig entfernt.