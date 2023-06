PATTAYA: Am Montag (26. Juni 2023) wurden in Pattaya in den Nachmittagsstunden zwei Häuser durch ein großes Feuer zerstört. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

Die städtische Katastrophenschutzeinheit in Pattaya erhielt um 12.00 Uhr einen Notruf über einen Wohnungsbrand in einem Haus in Jomtien. Sofort wurden Feuerwehrleute und mehr als 10 Feuerwehrfahrzeuge zum Ort des Geschehens entsandt.

Der Vorfall ereignete sich in einem dreistöckigen Townhouse, das verlassen und in einem baufälligen Zustand zu sein schien. Das Haus stand in Flammen, und dichter schwarzer Rauch stieg in den Himmel auf.

Die Feuerwehrleute sprühten Wasser aus ihren Fahrzeugen, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser zu verhindern. Leider griff das Feuer auf ein angrenzendes Haus über, das mit einer großen Menge an gehorteten Unrat gefüllt war. Die Eigentümerin soll an einem zwanghaften Sammelverhalten leiden, besser bekannt als „Messie-Syndrom“, weshalb sie verschiedene Gegenstände wie eine Sammlerin hortete.

Reporter befragten eine Mieterin des Nachbarhauses, die unter Tränen erzählte, dass sie seit langer Zeit in diesem Haus wohnt.

Im Laufe der Zeit brachten Menschen alte Sachen und Müll zu ihr, den sie seit der Covid-19-Pandemie gesammelt hatte. Die Menge an Gegenständen hatte sich angesammelt, und sie hatte nach und nach einen Teil davon verkauft, um Geld für die Rückzahlung von inoffiziellen Kreditzinsen aufzubringen.

Was die Brandursache betrifft, sagte die Frau, dass sie sich nicht sicher sei, jedoch Rauch aus dem Fenster aufsteigen sah.

Es wurden keine Verletzten gemeldet.

In einem anderen Vorfall brach am Samstagabend ein Feuer in der Dachsauna eines Hotels in Pattaya aus. Berichten zufolge wurde die Sauna gerade renoviert, aber einige Hotelgäste hatten sich heimlich Zugang verschafft, was zum Ausbruch des Feuers führte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.