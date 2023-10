Von: Björn Jahner | 22.10.23

Foto: The Nation

NONTHABURI: Bangkok Land Plc, Betreiber des Impact Exhibition and Convention Centre in Muang Thong Thani in Bangkoks Nachbarprovinz Nonthaburi, stellt 195 Millionen Baht für den Bau des sogenannten „Sky Entrance“ bereit, eines Skywalks, der das Messezentrum mit der Muang Thong Thani Station, einer künftigen Station der MRT Pink Line, verbinden soll.

Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Paul Kanjanapas, gab bekannt, dass der Bau der Erweiterung der Pink Line durch die Mass Rapid Transit Authority (MRTA) derzeit zu 30 Prozent abgeschlossen ist.

Der etwa 3 km lange Abschnitt mit zwei Bahnhöfen – MT-01 (Muang Thong Thani Station) und MT-02 (Muang Thong Lake Station) – wird voraussichtlich 2025 für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Während die beiden Bahnhöfe und die Gleisanlagen gebaut werden, wird Bangkok Land auch seinen „Sky Entrance“ errichten, um den MT-01-Bahnhof mit der Impact Challenger Hall zu verbinden, damit die Pendler, die das Ausstellungszentrum besuchen, bequemen Zugang haben, erklärte Paul.

Er führte fort, dass das Unternehmen 195 Millionen Baht für den Bau einer 230 Meter langen Verbindungsbrücke zur Station sowie für eine neue Lobby in der Impact Challenger Hall, an der der Skywalk anschließt, vorgesehen hat.

In dieser Lobby werden riesige LED-Bildschirme installiert, damit die Pendler, die Impact verlassen, die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge sehen können, fügte er hinzu.

Der Bau von „Sky Entrance“ wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres beginnen und bis März 2025, also rechtzeitig zur Eröffnung des Bahnhofs Muang Thong Thani, fertiggestellt werden.

In der Zwischenzeit wird das Unternehmen für Pendler, die das Messezentrum besuchen, ab dem nächsten Monat bis zur Eröffnung des neuen Bahnhofs einen kostenlosen Shuttlebus vom Bahnhof Si Rat zum Impact Muang Thong Thani einrichten.

Der Impact-CEO fügte hinzu, dass sein Ingenieurteam sich mit dem Bauunternehmen abstimmen werde, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten, und dass der Verkehrsfluss und die Landschaft am Eingang von Impact bis zur Fertigstellung des Projekts im Juli 2025 nicht beeinträchtigt würden.