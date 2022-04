Von: Björn Jahner | 20.04.22

BANGKOK: Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der am Dienstag in den Nachmittagsstunden im CentralWorld-Einkaufszentrum im Geschäftsviertel Ratchaprasong in Bangkok zwei Passanten mit einem Messer angegriffen haben soll.

In einer Erklärung, die von der CentralWorld Shopping Mall auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht wurde, heißt es, dass es dem Sicherheitspersonal gelungen sei, den Angreifer innerhalb von etwa fünf Minuten nach dem Angriff festzunehmen.



Zwei Frauen wurden verletzt und zur Behandlung in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei inzwischen stabil, hieß es in der Erklärung. Weiter wurde den Kunden wurde versichert, dass das Einkaufszentrum über Sicherheitssysteme verfügt, die in Notfällen schnell reagieren können.



Unter Berufung auf Augenzeugen sagte die Polizei gegenüber der Presse, dass es sich bei dem mutmaßlichen Angreifer um einen Mann im Alter von etwa 30 Jahren handelte, der ein schwarzes Hemd und eine Mütze trug und mit einem Messer in das Einkaufszentrum stürmte, bevor er eine Frau angriff, die aus einer Toilette kam. Der mutmaßliche Angreifer griff dann eine zweite Frau an, die sich in der Nähe einer Rolltreppe im zweiten Stock aufhielt.



Einigen Zeugen zufolge schien der Angreifer geistig verwirrt zu sein.