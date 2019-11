MANCHESTER (dpa) - Knapp ein Jahr nach einem Messerangriff mit drei Verletzten an Silvester in Manchester hat sich ein 26 Jahre alter Mann schuldig bekannt, einen Terrorakt begangen zu haben. Mahdi M. räumte vor einem Gericht in Manchester im Nordwesten Englands am Dienstag zudem versuchten Mord in drei Fällen ein.

Der arbeitslose ehemalige Student der Ingenieurwissenschaften sei über das Internet radikalisiert worden, hieß es laut Gericht. Der 26-Jährige gab zu, ein Dokument besessen zu haben, das zur Vorbereitung eines Terroraktes nützlich gewesen sein könnte.

Der Mann hatte am Silvesterabend 2018 am Bahnhof Victoria drei Menschen an einem Tram-Bahnsteig mit einem Messer verletzt. Zuerst hatte er ein Paar im Alter zwischen 50 und 60 Jahren angegriffen. Bei seiner Tat hatte er Augenzeugen zufolge «Allahu Akbar!» (Gott ist groß!) und «Lang lebe das Kalifat!» gerufen. Bei seiner Festnahme ging der Täter mit seinem Messer auf einen Polizisten los. Die Anti-Terror-Einheit der britischen Polizei hatte die Ermittlungen übernommen.

Mahdi M. ist nach Angaben des Gerichts niederländischer Staatsbürger mit somalischen Wurzeln. Er sei im Alter von neun Jahren nach Großbritannien gezogen. In seinem Besitz hatten die Behörden eine verdächtige Schrift gefunden - ihr Titel: «Die sieben tödlichsten Arten mit einem Messer zuzustechen.»