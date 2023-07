Von: Björn Jahner | 31.07.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein bemerkenswerter Überblick über die Schlüsselindustrien Thailands zeigt vielversprechende Anzeichen für eine Erholung nach den Auswirkungen der Pandemie. Der renommierte Messeveranstalter Gernot Ringling, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf Asia, gab auf einer jüngst abgehaltenen Presseveranstaltung einen Einblick in die vier wachstumsstärksten Branchen des Landes: das Baugewerbe, die Automobilindustrie, die Eisen- und Stahlindustrie sowie die Energieerzeugung.

Laut Ringling lassen sich diese positiven Trends auf die Initiativen der Regierung und die gestiegenen Investitionen des Privatsektors zurückführen. Diese Maßnahmen hätten zu einer gesteigerten Nachfrage nach Rohstoffen, modernen Produktionsverfahren und Innovationen geführt.

Die kürzlich veröffentlichten Daten der Bank of Thailand belegen ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum von 3,6 Prozent im zweiten Quartal dieses Jahres. Zusätzlich wird auf die Wiederbelebung von Großinvestitionsprojekten hingewiesen, insbesondere aus dem privaten Sektor, der im kommenden Jahr voraussichtlich weiter expandieren wird.

Die thailändische Regierung investiert auch in Megaprojekte im Bereich der Infrastruktur und fördert aufstrebende Branchen wie Elektrofahrzeuge und die biologisch-kreislauforientierte Wirtschaft. Das Board of Investment (BoI) hat ebenfalls neue Maßnahmen ergriffen, um Investitionen anzuziehen und das Wachstum in bestimmten Industrieclustern zu fördern.

Ringling betonte, dass das Baugewerbe dank laufender und neuer Megaprojekte, vor allem im östlichen Wirtschaftskorridor, voraussichtlich weiter expandieren wird.

Die Eisen- und Stahlindustrie verzeichnete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen leichten Rückgang, was wahrscheinlich auf die schwankenden Energiekosten zurückzuführen ist. Dennoch sieht die Branche dank der Fortschritte bei Mega-Bauprojekten, insbesondere durch den Einsatz von unterirdischen Stromkabeln und Kommunikationspipelines, einer vielversprechenden Zukunft entgegen.

Die thailändische Automobilindustrie wird voraussichtlich von einer Erholung der Verbrauchernachfrage, einer gesteigerten Mikrochip-Produktion in verschiedenen Ländern und der Unterstützung für EV-Batterien profitieren. Ebenso trägt das Wachstum der Elektrofahrzeug-Industrie zu einem erhöhten Stromverbrauch bei, der wiederum durch die Netto-Null-Kohlenstoff-Politik der Regierung gefördert wird. Diese Politik ermutigt Investitionen in neue Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und verdeutlicht Thailands Bemühungen, einen nachhaltigen Wandel einzuleiten.