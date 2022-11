Merz wirft Scholz verpasste Chancen vor

Von: Redaktion (dpa) | 23.11.22

BERLIN: Der deutsche Oppositionsführer Friedrich Merz hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorgeworfen, nach dessen «Zeitenwende»-Rede viele Chancen verpasst zu haben.

Scholz hätte nach seiner Regierungsregierung im Februar wenigstens einmal eine große, die Menschen mitreißende Rede halten müssen, «die die besten Kräfte unseres Landes mobilisiert», kritisierte der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion am Mittwoch in der Generalaussprache über die Regierungspolitik im Bundestag in Berlin.

«Stattdessen versinken Sie mit Ihrer Koalition im ständigen Streit Ihrer Ressortminister und in einem immer deutlicher werdenden Vertrauensverlust der Bevölkerung und unserer europäischen Nachbarn und Freunde in die Lösungskompetenz und in die Verlässlichkeit dieser Bundesregierung», warf Merz Scholz vor.

Merz hielt der Koalition «handwerklich miserables Regierungshandeln» vor, während die Lage für Millionen Menschen und Unternehmen von Tag zu Tag schwieriger werde. Der CDU-Chef verwies auf Unklarheiten bei Hilfen für Rentner und Studierende und bei der geplanten Gaspreisbremse.

Scholz hatte in seiner Regierungserklärung nach Beginn des Ukrainekrieges Ende Februar von einer «Zeitenwende» gesprochen. Er warf Merz am Mittwoch eine verzerrte Darstellung der Wirklichkeit in Deutschland vor. Dessen Rede habe ihn an «Alice im Wunderland» erinnert, entgegnete er im Bundestag. «Was in Wahrheit groß ist, das reden Sie klein, und umgekehrt. Was eigentlich passiert ist und wer dafür verantwortlich war, das alles verschwimmt. Und was zunächst logisch klingt, ist in Wahrheit blanker Unsinn.»