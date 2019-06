Merkel zu G20-Gipfel eingetroffen

Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.19

OSAKA (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am frühen Freitagmorgen zum G20-Gipfel in Osaka eingetroffen. Dort wollte sie zunächst den japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe und dann die anwesenden EU-Kollegen zur Abstimmung der Verhandlungsstrategie treffen. Anschließend war ein Gespräch mit US-Präsident Donald Trump geplant.

Wenige Stunden vor ihrem Abflug aus Berlin hatte Merkel bei der Übergabe der Ernennungsurkunde an die neue Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) erneut einen Zitteranfall erlitten. Bei der Begrüßung durch einen Staatssekretär des japanischen Außenministeriums am Flughafen in Osaka wirkte die Kanzlerin aber fit.

Laut «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» wird der Vorfall in ihrem Umfeld psychologisch begründet. Die Erinnerung an einen Zitteranfall beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gut eine Woche zuvor habe zu der Situation geführt. Es handele sich also um einen «psychologisch-verarbeitenden Prozess».

Merkel wird in Osaka neben dem eigentlichen Gipfelgeschehen zahlreiche Einzelgespräche führen. Es wird erwartet, dass sie auch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping, den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan trifft.