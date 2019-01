Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.19

BERLIN (dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will angesichts der protektionistischen Politik der USA gemeinsam mit Japan ein Zeichen für internationale Krisenlösung und freien Welthandel setzen.

Der Besuch der Kanzlerin in Tokio am Montag und Dienstag biete die Gelegenheit, ein starkes Signal zu setzen, dass die Bundesregierung mit Japan unter schwieriger gewordenen weltpolitischen Rahmenbedingungen enge und belastbare Beziehungen pflege, hieß es am Donnerstag in deutschen Regierungskreisen in Berlin.

Beide Länder verbänden gemeinsame Herausforderungen etwa beim demografischen Wandel, der Digitalisierung, Veränderungen in der Arbeitswelt und der nachhaltigen Energieversorgung, hieß es. Hinzu komme das gemeinsame Bekenntnis zum Multilateralismus, Demokratie, Rechtsstaat und freien Welthandel. Themen der Gespräche dürften auch das nordkoreanische Atomprogramm, die Zukunft des iranischen Atomprogramms sowie das Verhältnis zu China und Russland sein.

Merkel will an diesem Sonntagabend nach Japan reisen. Am Montag steht ein Treffen mit Ministerpräsident Shinzo Abe auf dem Programm. Dabei dürfe es auch um die Vorbereitung des G20-Treffens der großen Wirtschaftsmächte Ende Juni in Osaka gehen - Japan hat in diesem Jahr die G20-Präsidentschaft inne. Die Kanzlerin wird auch von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Der Abschluss von Abkommen sei nicht geplant, hieß es.

Am Dienstag ist ein Treffen der Kanzlerin mit Kaiser Akihito geplant. Der 85-jährige Monarch wird am 30. April abdanken. Vorgesehen ist auch ein Gespräch mit dem 58 Jahre alten Kronprinz Naruhito, der seinem Vater am 1. Mai auf dem Thron nachfolgen soll.